Esempi e analisi del Metaverso in un nostro video di 20 minuti

In seguito alla pubblicazione del nostro lungo approfondimento sul Metaverso, abbiamo deciso di realizzare un video sulla questione. In quest'ultimo, dalla durata di circa 20 minuti, scendiamo nel dettaglio di esempi, concetti e limitazioni della "nuova visione del mondo del Web".

Il mercato là fuori dispone infatti di esempi eclatanti del concetto di Metaverso da ormai parecchi anni, che si faccia riferimento, ad esempio, a Second Life, Roblox, Fortnite o altro. Chiaramente si tratta di un progetto ancora in evoluzione, tenendo bene a mente il fatto che implica sforzi da parte di un po' tutte le grandi aziende legate al settore tech.

Eppure, l'uomo ha già mosso i suoi, in alcuni casi "timidi", primi passi verso il Metaverso, realizzando luoghi virtuali in grado di risultare immersivi, nonché di consentire alle persone di svolgere attività che un tempo sarebbero state possibili solamente nel mondo reale.

Senza andare troppo indietro nel tempo, l'esempio più eclatante della volontà di puntare a questo tipo di interazioni è particolarmente recente ed è anche il "fattore scatenante" dell'attenzione generatasi attorno a questa "novità" nell'ultimo periodo: ci riferiamo ovviamente all'annuncio del Metaverso da parte di Mark Zuckerberg (anche se ricordiamo che quello del Metaverso è un concetto esteso: non si tratta di qualcosa di proprietà di Zuckerberg o di qualcun altro).

In ogni caso, siamo ancora all'inizio, ma il video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye ripercorre le tappe fondamentali che ci hanno portato a questo punto, in cui sembra che i "puntini sulle i" si stiano iniziando a congiungere.

Al netto di questo, prima di prendere visione del video potreste voler dare un'occhiata al nostro articolo su che cos'è il Metaverso, che può risultare per certi versi "propedeutico" alla comprensione del contenuto che andrete poi a guardare.

Infatti, ci sono delle questioni fondamentali che non esattamente tutti sembrano aver ben compreso: ad esempio, è bene precisare che l'intenzione non è quella di sostituire del tutto il mondo reale, bensì di rendere più "immersivo" qualcosa che in un certo senso è già esistente (al netto dello sviluppo tecnologico).