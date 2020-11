Ecco alcuni esempi di culture (passate e presenti) che si cibano di carne umana

In alcune tribù isolate di parti del mondo sconosciute non è raro vedere dei casi di cannibalismo. I primi uomini ad attuare una pratica così macabra sono stati molto probabilmente i nostri antenati 900.000 anni fa, l'Homo antecessor. Lo stesso è successo anche con i Neanderthal, secondo diverse prove trovate in varie grotte.

Ci sono alcune culture isolate in Papua Nuova Guinea note per aver ucciso e mangiato gli esseri umani. Nel 2011, il conduttore televisivo britannico Piers Gibbon visitò il popolo Biami. Un membro più anziano della tribù raccontò al conduttore di un caso in cui membri della tribù attuarono cannibalismo verso due donne sospettate di parlare male di un marito morente.

Un'altra tribù della Papua Nuova Guinea, il popolo Fore, a causa del cannibalismo è stata colpita da una malattia cerebrale - chiamata kuru - che ha causato una devastante epidemia nel gruppo. La tribù ha smesso di praticare il cannibalismo negli anni '50, ma i casi della malattia hanno continuato a comparire per decenni. Alcuni di loro hanno sviluppato un gene che protegge dal kuru e da altre "malattie prioniche" come la mucca pazza.

Segni di cannibalismo sono stati trovati anche nell'antico insediamento di Xixime nel Messico settentrionale; gli Xixime, infatti, credevano che mangiare la carne dei loro nemici avrebbe assicurato un prolifico raccolto di grano. Anche gli Aztechi non erano da meno e, oltre a essere ben noti per aver eseguito sacrifici umani rituali, ci sono anche prove di cannibalismo rituale.

Il popolo Wari del Brasile, inoltre, usava mangiare i loro nemici per esprimere odio e rabbia. Il gruppo ha anche consumato la stragrande maggioranza dei loro morti fino agli anni '60. Questo - a detta loro - era il modo di compiangere, onorare e rispettare i membri defunti della loro tribù. Non stupitevi troppo, anche gli europei, intorno al XVI e XVII secolo, usavano bere sangue umano perché si pensava che facesse bene.