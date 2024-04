Questi sono degli esempi di latte materno da incubo nel mondo animale

Nella natura, l'arte di nutrire la prole si manifesta in modi talmente straordinari da sembrare frutto di fantasia. Prendiamo ad esempio l'ornitorinco, questa strana creatura che anziché allattare tramite capezzoli, secerne il latte attraverso la pelle come fosse sudore, offrendo ai suoi piccoli una sorgente di nutrimento dalla sua pelle.

Questa particolarità, oltre a sollevare qualche perplessità dal punto di vista igienico, nasconde però una potenziale arma nella lotta contro i superbatteri, grazie a una proteina unica nel suo genere, capace di annientare i germi nocivi. Passando dai freddi mari del Nord, incontriamo le foche dal cappuccio, le cui madri producono un latte così ricco di grassi da far sembrare la panna un leggero aperitivo.

Questo superlatte - che viene fatto anche dagli scarafaggi - permette ai cuccioli di accumulare massa rapidamente, una necessità vitale in un ambiente tanto inospitale. In un regno apparentemente distante, quello degli uccelli, scopriamo i piccioni capaci di produrre un latte dal gozzo che ricorda più un formaggio fresco che non il classico latte, ma che rappresenta un alimento completo per i loro piccoli, ricco di antiossidanti e anticorpi.

Ma le sorprese non finiscono qui: c'è un ragno che supera la durata dell'assistenza parentale di molti mammiferi, nutrendo i suoi piccoli con un latte che potrebbe essere il risultato della liquefazione di uova non fecondate. E infine, sfatiamo un mito: il latte dell'ippopotamo, contrariamente a quanto si possa pensare, non è rosa, ma bianco come quello di qualsiasi altro mammifero.

