Trovato un esemplare di drago vittoriano senza orecchie, non succedeva dal 1969

Dato che non se ne vedevano dal 1969, la lucertola senza orecchie delle praterie vittoriane è stata ritenuta a lungo estinta, ma per fortuna non è così. È stata riscoperta vivente vicino le praterie di Melbourne.

Ecologisti del calibro Brendan Wintle e Sarah Bekessy non hanno esitato nel sottolineare la straordinarietà dell’evento: ora la specie ha una seconda possibilità. Ciò che ha minato la sopravvivenza di questi rettili è la perdita di habitat compatibili con le loro caratteristiche e dall’azione dei predatori naturali. Attualmente, la posizione delle lucertole è mantenuta segreta per proteggerle durante la delicata fase di ripresa.

Il governo australiano ha investito circa 188.000 dollari in un progetto che utilizza cani addestrati appositamente per rintracciare siffatte rarità. Al momento, sono stati raccolti ben sedici esemplari, al fine di entrare a far parte di un programma di riproduzione gestito da Zoos Victoria. Per la comunità zoologa, questa vittoria è importante tanto quanto la scoperta altisonante del tilacino, la tigre della Tasmania.

Tuttavia, sarebbe sbagliato iniziare ad organizzare i festeggiamenti: questi animali hanno un ciclo di vita molto breve, a causa della perdita degli habitat e dei cambiamenti climatici; insomma, non sarà una passeggiata proteggere le lucertole senza orecchie.

Questa riscoperta straordinaria è sintomo di un impegno costante nel preservare le creature preziose per le generazioni future e sottolinea quanto sia importante investire nell’eliminazione delle specie invasive e nella conservazione dell’habitat.

[Melbourne Zoo]