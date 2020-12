È stato trovato un esemplare di 'pesce rosso' colossale: pesa circa 4 kg

Lo avrete visto almeno una volta tutti: il classico e piccolo pesce rosso che si trova nelle bocce o negli acquari. Si proprio lui. Recentemente, un esemplare colossale dal peso di ben quattro chili è stato trovato da un funzionario di un parco della Carolina del Sud, negli Stati Uniti.

I pesci rossi regolari hanno dimensioni da 2,5 a 5 centimetri di lunghezza e non crescono mai oltre i 15 centimetri, secondo quanto riporta il Dipartimento di conservazione ambientale (DEC) di New York. Tuttavia, lunedì 7 dicembre, i funzionari del parco della contea di Greenville, nella Carolina del Sud, hanno trovato un incredibile esemplare gigante lungo quasi 40 centimetri.

"Pensiamo che qualcuno debba aver lasciato cadere il pesce nel lago perché non lo voleva più", ha dichiarato Ty Houck, direttore di Greenways, Natural and Historic Resources. "Il pesce rosso attualmente senza nome è ovviamente molto felice e in salute a Oak Grove Lake, quindi lo abbiamo solo salutato e rimesso a posto".

Il motivo per cui è diventato così grosso? No, non si tratta di sostanze chimiche immesse dall'uomo o per colpa della radiazioni. La creatura è diventata così grande perché - semplicemente - all'interno del lago ci sono tantissime fonti di nutrienti, che il pesce rosso ha utilizzato per nutrirsi. Questi pesci, infatti, solitamente vengono limitati dalle dimensioni delle loro bocce, e rimangono nella "statura" con cui li conosciamo.

Se lasciati liberi in natura, però, non è raro il raggiungimento di queste dimensioni (così com'è già accaduto).