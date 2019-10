L'Esercito Americano ha finalmente eliminato i floppy disk per i lanci nucleari

Alcuni rapporti emersi nel 2014 hanno svelato che l'Esercito Americano faceva ancora affidamento sui floppy disk da 8 pollici per ricevere gli ordini di lancio nucleare da parte del Presidente, a causa dei computer antiquati in dotazione. A quanto pare però il Comando Strategico degli States ha finalmente sostituito le unità.

Il tenente colonnello Jason Rossi, parlando con c4irsnet.com ha svelato che adesso l'Esercito utilizza una "soluzione di archiviazione digitale a stato solido altamente sicura". L'archiviazione si basa su un antico sistema chiamato Strategic Automated Command and Control System (SACCS), che viene utilizzato dalle forze nucleari statunitensi per inviare messaggi di emergenza dai centri di comando alle forze di campo, ed è praticamente inviolabile in quanto creato molto prima che esistesse internet.

Rossi infatti ha affermato che "non è possibile hackerarlo in quanto non ha un indirizzo IP. Si tratta di un sistema davvero unico. Vecchio, ma molto buono".

Il Dipartimento della Difesa aveva pianificato la sostituzione del vecchio computer e di "aggiornare le sue soluzioni di archiviazione dei dati, i processori di espansione delle porte, i terminali portatili ed i terminali desktop entro la fine dell'anno fiscale 2017", e non ha svelato se quel progetto è completo o no. L'Air Force però ha specificato che i lavori di manutenzione effettuati gli hanno permesso di migliorare la velocità e la connettività del SACCS.