L'esercito americano sta sviluppando un cannone capace di sparare a 1850 km

Un cannone in grado di sparare a 1.850 chilometri. Vi sembra folle? un po' lo è, eppure nel 2018, il Gen. John "Mike" Murray disse ai membri del Congresso che l'esercito americano stava sviluppando qualcosa del genere. Ora un altro ufficiale ha confermato che il progetto è pronto per i primi test.

Il Colonnello John Rafferty, parlando a Defense News ha detto che il progetto per il Cannone strategico a lungo raggio (lunghissimo raggio!) sta per essere sottoposto ai primi test e che l'esercito (che recentemente si è offerto di aiutare TTSA a studiare dei presunti reperti alieni) dovrebbe essere pronto a dimostrare il funzionamento di un primo prototipo entro quattro anni. 1.850 chilometri è una distanza spaventosa. Per dare un'idea, La Grande Berta, uno dei cannoni più famosi, riusciva a colpire un bersaglio a 9 km di distanza, mentre il cannone L/162 di Parigi divenne famoso proprio perchè riusciva a colpire Parigi (da cui il nome) da una distanza di 100 km.



Secondo Rafferty, l'esercito condurrà "test balistici preliminari" relativi al cannone strategico a lungo raggio presso la struttura di supporto navale Dahlgren in Virginia "molto presto". L'esercito poi esaminerà una relazione accurata dei test per decidere se il progetto dell'arma sia effettivamente valido, se deve andare avanti oppure se abortirlo. ma se tutto va secondo i piani l'esercito dovrebbe essere pronto a dimostrare il cannone nel 2023.

McConville ha poi affermato "Se siamo in grado di sviluppare un sistema di cannoni strategici a lungo raggio, i proiettili potrebbero costare solo 400.000 o 500.000 dollari rispetto agli usuali proiettili, che costano molti milioni. Il costo è importante, e siamo preoccupati per i costi. Ci sono alcune sfide fisiche nel fare questo tipo di cose, e questo è il compromesso". L'impresa testimonierebbe un'avanzamento nell'ingegneria balistica spaventoso, capace di dimostrare ancora una volta chi ha il dominio nell'ambito dello sviluppo delle armi su questo pianeta. Non che ci sia nulla di bello, però.