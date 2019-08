L'esercito americano usa dirigibili spia sopra il Midwest

L’esercito americano sta usando dei dirigibili per operazioni di intelligence nella zona del Midwest, per la precisione in sei stati. Ben venticinque dirigibili alimentati ad energia solare stanno monitorando l’Iowa, il Minnesota, il Missouri e il Wisconsin.

Il Guardian riporta che i militari hanno ottenuto un’autorizzazione speciale e temporanea dal FCC: lo scopo dei palloni sarebbe quello di “condurre test di MESH networking in alta quota sopra il South Dakota per rinforzare la sorveglianza e localizzare il traffico di narcotici e di esseri umani”.

I dirigibili sono stati forniti dalla Sierra Nevada Corporation e sono stati lanciati sempre dal South Dakota. Questi velivoli, sia di giorno che di notte. Tutto viene registrato e può essere visualizzato anche in un secondo momento.

I test sono iniziati a luglio e termineranno a settembre. Se i test risulteranno positivi, il periodo di sorveglianza verrà prorogato. I dirigibili viaggiano a circa 65.000 piedi di altitudine e possono essere spostati a seconda delle esigenze.

L'utilizzo di droni pilotati a distanza non è una novità in ambito militare. Vi aggiorneremo appena le autorità forniranno nuove informazioni.