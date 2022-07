Un esercito di granchi giganti ha invaso la costa dell'Australia

Centinaia di migliaia di granchi ragno dell'Australia meridionale (Leptomithrax gaimardii) si stanno accumulando nelle acque poco profonde al largo della costa. La cosa incredibile è che, insieme, questi crostacei stanno creando delle pile alte come una persona.

Questi crostacei possono raggiungere i 16 cm di lunghezza del carapace e circa 70 cm nelle zampe. Gli scienziati sanno poco e niente sull'incredibile fenomeno qui descritto, come ad esempio il loro numero esatto, quanti di loro si radunano in massa, per quanto tempo rimangono in zona, quali segnali vengono utilizzati per riunirsi e perché si aggregano in un luogo sempre diverso.

Perché si trovano qui? Solitamente si riuniscono in questi luoghi perché, in poche parole, ci sono dei periodi dell'anno dove fanno la muta, evento che gli farà perdere il guscio (a proposito, ecco il granchio più antico della Terra). Gli addetti ai lavori credono che i granchi senza carapace si rifugino in mezzo ai mucchi, protetti dai membri ancora "corazzati". Successivamente, le L. gaimardii tornano nelle acque più profonde e continuano le loro vite solitarie, lasciando il fondo del mare disseminato di gusci scartati.

La maggior parte di questi "raduni" sembra verificarsi in inverno, ma è noto che si riuniscono anche in altri periodi dell'anno. Ad esempio, sono state segnalate aggregazioni in tarda primavera, metà estate e inizio autunno in alcune parti della baia di Port Phillip e in Tasmania. Quest'ultime aggregazioni, però, non sembrano legate alla muta e gli esperti non hanno idea del perché accadano!

Sapete che i granchi hanno un senso dell'orientamento davvero incredibile?