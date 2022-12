Questo esercito di piccoli robot potrebbe combattere contro i tumori

Un team di scienziati ha combinato con successo robotica e biologia per creare dei "microrobot bioibridi", chiamati anche "batteriabot". In poche parole i ricercatori sono riusciti a installare dei componenti artificiali a dei batteri, che potranno essere guidati all'interno del corpo umano per distruggere i tumori.

Armati di molecole chemioterapiche, questi minuscoli cyborg potrebbero attuare un metodo di somministrazione di farmaci mirati per il trattamento del cancro, andando a iniettare la sostanza direttamente all'interno della cellula tumorale.

"La ricerca basata sui batteri è un campo fiorente nell'immunoterapia del cancro", ha dichiarato il dottor Birgül Akolpoglu e il team del dipartimento di intelligenza fisica presso il Max Planck Institute for Intelligent systems. "Il nostro lavoro è un ottimo esempio di ricerca di base combinata con un approccio microrobotico che mira a beneficiare la nostra società."

Questi biobot sono perfino in grado di autodistruggersi senza lasciare dietro di sé alcun rischio biologico e sono capaci di prendere di mira un obiettivo particolare. In questo caso, potrebbero essere attratti da condizioni indicative di tessuto tumorale, come bassi livelli di ossigeno o elevata acidità, limitando fortemente gli effetti collaterali indesiderati delle chemioterapie su altri organi.

Lo sviluppo di questi "biobot" potrebbe un giorno essere utilizzato per trattare un'intera gamma di malattie e condizioni mediche. Proprio per questo motivo non vediamo l'ora di conoscere ulteriori risvolti della faccenda!