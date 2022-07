L'esercito russo ha armato un robot simile a Spot di Boston Dynamics, come se la cava?

Nell’ultimo video natalizio, Spot di Boston Dynamics si è trasformato in Solid Snake, e nel corso dei mesi il produttore ha rilasciato tantissimi filmati che mostrano il quadrupede alle prese con varie situazioni. A quanto pare una variante non originale ed alternativa l’ha comprata l’esercito russo.

In un filmato pubblicato su Twitter, che trovate come sempre in calce, si vede un robot simile a Spot che spara con un fucile mitragliatore contro dei bersagli posizionati. Il robot però non sembra essere in grado di gestire in maniera buona il rinculo del fucile, ed infatti necessita di qualche minuto di tempo per ritrovare l’equilibrio. Le informazioni sono scarse e non è chiaro se il robot stia sparando autonomamente oppure se il mitra è controllato da qualcuno a distanza.

Secondo gli analisti, il robot dovrebbe essere UnitreeYusu, che viene venduto su Aliexpress a circa 3mila Dollari. L’arma invece è di fabbricazione russa e dovrebbe essere il PP-19 Vityaz, un fucile mitragliatore basato sull’AK-47. Nel filmato viene mostrata anche una BDRM-2, un’auto blindata russa che è stata avvistata di recente in Ucraina.

In un altro filmato pubblicato di recente, Spot di Boston Dynamics ha imitato Mick Jagger, ripercorrendone i passi sul video di Start Me Up.