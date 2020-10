L'esercito degli Stati Uniti sta sviluppando occhiali per la realtà aumenta per cani

L'esercito degli Stati Uniti sta sviluppando degli occhiali per la realtà aumentata specifici per i cani. La BBC riferisce che il progetto, finanziato dal programma Small Business Innovation Research, mira a consentire ai soldati di dare ai cani comandi direzionali specifici.

"La realtà aumentata funziona in modo diverso per i cani che per gli umani", spiega Stephen Lee, uno scienziato senior a capo della ricerca. "La realtà aumentata verrà utilizzata per fornire ai cani comandi e segnali; non spetta al cane interagire con esso come fa un essere umano." È stato creato un prototipo che include un paio di occhiali, una fotocamera e un display che si adatta perfettamente agli occhi del cane.

Un indicatore visivo fornisce al cane dei segnali visivi. "Gran parte della ricerca fino ad oggi è stata condotta con il mio rottweiler, Mater", afferma il fondatore di Command Sight (la compagnia che ha creato il prototipo) A.J. Peper. Il prototipo attuale richiede che il padrone tenga il cane al guinzaglio, perché gli occhiali non sono ancora wireless.

Anche senza la capacità di dare indicazioni al cane attraverso gli occhiali, "questa tecnologia fornisce uno dei migliori sistemi per le unità cinofile". Il padrone, in questo caso, è capace di vedere quello che vedono i cani, afferma Lee. "Questa nuova tecnologia ci offre uno strumento fondamentale per comunicare meglio con i cani impiegati nel lavoro militare".

La Russia ha deciso di utilizzare, invece, la realtà aumentata sulle mucche... ma per un motivo molto diverso.