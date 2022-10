L'esercito USA sta inquinando deliberatamente il mare delle Hawaii con le feci

Secondo quanto riportano i media locali della zona, l'esercito americano continua a scaricare acque reflue nella Pearl Harbor delle Hawaii e la gente del posto non è per niente contenta di questa pratica. Per l'esattezza, sono stati rilasciati 4.000 litri di liquami nell'acqua.

Questa non è la prima (e nemmeno la seconda) volta che l'esercito americano è responsabile dello scarico di acque reflue grezze negli oceani che circondano le Hawaii. Lo stato ha già multato la Marina di ben 8,7 milioni di dollari per aver contaminato centinaia di volte le acque costiere con batteri fecali a causa del suo impianto di trattamento delle acque.

"Il dipartimento sanitario delle Hawaii ha appena multato la Marina di quasi 9 milioni di dollari", ha twittato Christine Jedra, la giornalista di Civil Beat che ha scritto la storia delle acque reflue, "ed è successo di nuovo." Ironia della sorte, tra l'inquinamento oceanico e le perdite di carburante degli aerei che hanno contaminato l'acqua potabile a Oahu, gli hawaiani si sono stancati della presenza militare.

Nell'isola, inoltre, c'è ancora in corso la polemica legata alla costruzione del Thirty Meter Telescope (TMT) in cima al vulcano Mauna Kea. Al momento, non è chiaro se la Marina o l'esercito americano prenderanno effettivamente provvedimenti per cambiare la gestione delle acque reflue alle Hawaii, ma si tratta sicuramente di un comportamento noncurante dell'ambiente e, soprattutto, dei cittadini.