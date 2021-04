L'esercito degli USA sta testando un esoscheletro per i suoi soldati

Nei film di fantascienza ci è spesso capitato di osservare apparecchiature futuristiche date in dotazioni ai soldati. Bene, la fantasia non è poi così lontana dalla realtà e, recentemente, l'esercito degli Stati Uniti sta testando un paio di stivali esoscheletrici capaci di far trasportare facilmente zaini pesanti su lunghe distanze.

Questi gioiellini tecnologici, chiamati Dephy ExoBoot, sono dotati di un computer interno e sensori che raccolgono informazioni su come assistere chi li indossa utilizzando attuatori incorporati. L'utilizzo di questi stivali potrebbe agevolare (e di molto) l'andamento dei soldati su lunghe distanze, impedendogli di affaticarsi.

Secondo quanto afferma l'esercito, inoltre, questo esoscheletro è in grado di rilevare l'andatura di chi lo indossa per assisterlo di conseguenza. In che modo tutto questo? Tracciando i movimenti tramite 40 punti riflettenti attraverso i corpi dei partecipanti e utilizzando 128 elettrodi inseriti all'interno di un caschetto.

Il dispositivo in questione "migliorerà sia la nostra comprensione di come gli esseri umani si adattino ai sistemi intelligenti, ma anche darci nuove informazioni che potrebbero essere utilizzate per aiutare ad addestrare l'agente", ha affermato il ricercatore Cortney Bradford, del US Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM), in una dichiarazione.

Attualmente c'è un'incognita: non è ancora chiaro se l'ExoBoot sia in grado di alleviare effettivamente lo stress dovuto al trasporto di carichi pesanti a piedi, per questo motivo gli scienziati dovranno attuare le dovute sperimentazioni durante i prossimi mesi. Non solo ai soldati: un esoscheletro è stato utilizzato per far camminare un uomo paralizzato o anche per gli operai delle fabbriche.