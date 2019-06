L'esercito USA vuole un fucile d'assalto con riconoscimento facciale

Gli Stati Uniti continuano a prepararsi alla guerra del futuro, questa volta il Governo americano vuole realizzare un fucile d'assalto di ultima generazione. L'arma avrà riconoscimento facciale e tracciamento automatico integrati.

Il Pentagono sta cercando un'azienda in grado di progettargli un fucile d'assalto iper-tecnologico: deve avere integrato un software di riconoscimento facciale e tracciamento automatico. Il fucile deve avere possibilità di comunicare via wireless, tracciare il vento e, in generale, le condizioni meteo, oltre che montare un sistema avanzato di puntamento.

Quest'ultimo deve consentire ai soldati di ingaggiare rapidamente un bersaglio delle dimensioni di un uomo a distanza di 600 metri o oltre, mantenendo allo stesso tempo la capacità di eliminare bersagli a distanza ravvicinata.



L'azienda che si aggiudica la commessa stringerà con il Governo americano un contratto della durata di cinque anni.

Il Governo punta a produrne 250 al mese per un periodo iniziale, passando poi ad una produzione di massa da 3.350 unità mensili. Questo sempre entro tre anni.

Il Pentagono spera di mettere le mani su una versione finale del fucile con riconoscimento facciale entro tre anni da oggi. Il fucile sarà prodotto sia in versione automatiche che semi-automatica. I fucili di prossima generazione sostituiranno infatti gli M249 e gli M4.

Non è ancora chiaro in che modo il sistema di riconoscimento facciale influirà sul funzionamento dell'arma, ad ogni modo.

