L'esercizio fisico ha gli stessi effetti del viagra? Potresti rimanere sorpreso

Secondo un recente studio condotto dagli scienziati statunitensi Mohit Khera, Samir Bhattacharyya e Larry Miller e pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of Sexual Medicine, l’attività fisica sembrerebbe combattere la disfunzione erettile con effetti paragonabili al noto Viagra. Vediamo in che modo.

Nonostante il viagra possa allungare la vita, con disfunzione erettile intendiamo le difficoltà associate nell’avere o nel mantenere un’erezione. Non si tratta dunque di una vera e propria patologia, bensì di un disturbo associato ad altre condizioni primarie (vascolari, metaboliche ecc.).

Il team di ricerca ha analizzato scrupolosamente 11 precedenti studi con due principali condizioni sperimentali: un primo gruppo di volontari con diagnosi di disfunzione erettile assumevano regolarmente farmaci, mentre un secondo gruppo svolgeva dell’esercizio fisico, in particolare di tipo aerobico.

In particolare, 600 soggetti si sono allenati con sessioni della durata variabile dai 30 ai 60 minuti di attività aerobica da tre a cinque volte a settimana. Inoltre, per valutare la funzione erettile, è stato adoperato un apposito indice, l'International Index of Erectile Function (IIEF). I risultati sembrerebbero chiari.

Tutti coloro i quali avevano svolto attività fisica, hanno riportato (rispetto al gruppo di controllo) un miglioramento nella funzione erettile fino a 5 punti nell’IIEF.

Allo stesso tempo, chi invece aveva assunto Viagra o Cialis (altro farmaco adoperato in caso di disfunzione erettile), ha avuto miglioramenti sullo stesso indice da 4 a 8 punti. Ma in che modo potrebbe aiutare l’esercizio fisico?

Nel momento in cui parliamo di disfunzione erettile, frequentemente il problema è di natura cardiovascolare (o metabolica). Proprio per tale motivo l’attività fisica agendo direttamente sul nostro apparato metabolico e vascolare, consentirebbe di ottenere ottimi risultati.

Dopo aver visto come si riparano i muscoli a seguito di intensi allenamenti, l'esercizio aerobico può dunque essere utilizzato come vera e proprio terapia non farmacologica, evitando tutti gli effetti collaterali dei già citati farmaci.