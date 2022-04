Fare esercizio fisico quando si è ammalati aiuta a stare meglio? Attenzione

L’esercizio fisico è un ottimo alleato nel favorire il nostro benessere, eppure non sempre le convinzioni popolari sono accompagnate da basi scientifiche. Per esempio, è vero che l’esercizio fisico può aiutarci contro raffreddore o malattie stagionali facendole passare più rapidamente? Ecco cosa pensano i ricercatori.

Alle pagine di The Conversation il professore e ricercatore della Nottingham Trent University, John Hough, ha cercato di spiegarci come l’esercizio regolare faccia sì bene al sistema immunitario, ma non esistano prove effettive del fatto che l'esercizio fisico durante la malattia possa abbreviarla o renderla meno grave.

Le ragioni per cui l’esercizio fisico faccia bene al nostro sistema immunitario ci sono: innanzitutto, la produzione di adrenalina e noradrenalina provoca a sua volta il rapido rilascio di cellule immunitarie tra sangue e tessuti, utili a rilevare l’eventuale presenza di agenti patogeni nel corpo. In questo modo, la prevenzione naturale di malattie viene potenziata, complice anche l’aumento del flusso sanguigno e l’attivazione di cellule natural killer (NK) e cellule T.

In aggiunta, Hough ha fatto riferimento altri studi precedenti nello spiegare come l’esercizio regolare negli anziani aiuti contro gli acciacchi dell’età e anche nella rapida guarigione di ferite cutanee. Insomma, è evidente che tali meccanismi migliorino il nostro sistema immunitario e riducano il rischio di ammalarsi.

Ciononostante, “prevenire” è diverso dal “curare”: allo stato attuale non ci sono studi che abbiano indagato la correlazione tra l’esercizio fisico da ammalati e la guarigione più rapida dal raffreddore o altre infezioni esistenti. Anzi, è anche probabile che durante la lotta tra il nostro corpo e un’altra infezione l’esercizio fisico non giovi affatto alla risposta immunitaria. In altre parole, il miglior rimedio potrebbe essere il classico riposo accompagnato da idratazione frequente e assunzione di farmaci quando necessario.

