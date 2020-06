L'esercizio fisico ti 'sveglia' allo stesso modo di un caffè

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo e i "benefici" nell'utilizzo di tale sostanza sono risaputi. Tuttavia, potrebbe esistere qualcosa di più benefico della caffeina, l'ingrediente miracoloso che ci fa svegliare ogni mattina: l'esercizio aerobico.

In uno studio recente, degli scienziati hanno esaminato la capacità di fornire una carica in più, tramite l'esercizio o la caffeina, alla "memoria di lavoro", la facoltà cognitiva che permette di mantenere in memoria e manipolare le informazioni. Quest'ultima serve, ad esempio, quando si ci trova al supermercato e si cerca di ricordare rapidamente gli articoli sulla lista della spesa, aggiornando l'informazione in base ai prezzi che troviamo davanti.

In particolare, nello studio, i ricercatori hanno fatto completare una camminata di 20 minuti su un tapis roulant a degli adulti in salute e, in una seconda occasione, hanno dato loro della caffeina (che in dose molto elevate può essere letale). I risultati indicano che una dose di esercizio di moderata intensità era essenzialmente equivalente a una dose di caffeina nel migliorare la memoria di lavoro, sia negli adulti che consumano regolarmente caffeina sia in quelli che non lo fanno.

La sostituzione del caffè con un singolo periodo di esercizio aerobico potrebbe non solo fornire una spinta cognitiva simile al caffè, ma potrebbe anche fornire altri benefici per la salute associati all'esercizio fisico. Inoltre, una camminata veloce di 20 minuti è stata in grado di ridurre i sintomi di astinenza dalla caffeina, in particolare affaticamento e umore ridotto. Devono ancora essere condotti diversi studi sulla questione, ma una cosa sembra essere certa: un po' di esercizio fisico non fa male a nessuno.