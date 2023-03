Le eSIM sono già superate: gli smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 supporteranno le iSIM

Mentre le eSIM si stanno facendo lentamente strada anche nel mercato italiano, Qualcomm e Thales hanno confermato la certificazione della prima iSIM, che sarà supportata in tutti gli smartphone basati sullo Snapdragon 8 Gen 2 del produttore.

La nuova iSIM promette la stessa sicurezza delle eSIM, con la differenza di essere integrata direttamente nel processore principale del telefono, che a sua volta non avrà bisogno di un chip dedicato.

Le due compagnie non hanno spiegato quali saranno i primi smartphone a supportare le iSIM, ma la tecnologia supporta lo stesso standard: ciò significa che gli operatori non saranno costretti ad aggiornare i loro sistemi per supportare queste nuove schede virtuali.

In termini pratici, per i produttori di smartphone il superamento delle eSIM permetterà loro di risparmiare spazio all’interno della scocca che potrebbe ad esempio essere utilizzato per incrementare la capacità delle batterie.

Tra i primi smartphone basati sullo Snapdragpon 8 Gen 2 figura Nothing Phone (1), ma trattandosi di un SoC di fascia alta è facile intuire che nel corso dell’anno saranno tanti i brand che lo utilizzeranno.

Indipendentemente dallo standard, però, appare quanto mai chiaro che l’epoca delle SIM fisiche stia per giungere al termine, come dimostrato anche dalla crescente adozione del supporto eSIM.