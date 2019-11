eSIM TIM disponibili in Italia: nei centri iniziano a circolare le prime 'schede virtuali'

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, TIM ha finalmente iniziato a distribuire le sue eSIM in Italia. Infatti, alcuni utenti stanno segnalando online di essere riusciti a portare a casa la "scheda virtuale" dopo essersi recati in un centro ufficiale dell'operatore telefonico.

A quanto pare, il prezzo è fissato a 15 euro e la configurazione si avvia inquadrando con la fotocamera il QR Code fornito da TIM ed effettuando pochi e semplici tap. Insomma, sicuramente non avrete problemi di alcun tipo nella fase di "installazione", visto che a schermo compaiono tutti i messaggi del caso che guidano l'utente. Le prime persone che sono riuscite a ottenere l'eSIM di TIM hanno segnalato che l'operatore telefonico fornisce un cartoncino che sul retro presenta anche i classici codici PIN e PUK.

Il passaggio da uno smartphone all'altro sembra essere piuttosto semplice, sempre stando agli utenti. Tuttavia, a quanto pare, non è possibile utilizzare l'eSIM contemporaneamente su più dispositivi. Da non sottovalutare invece la possibilità di sfruttare il Dual SIM per i possessori di iPhone. A proposito di smartphone supportati, vi ricordiamo che tra i primi dispositivi in grado di funzionare con l'eSIM ci sono gli iPhone XR ed XS dello scorso anno e ovviamente anche tutta la gamma iPhone 11. Per il resto, vanno citati i Pixel di Google e il recente Motorola RAZR.

Le segnalazioni in merito all'arrivo dell'eSIM di TIM in Italia sono state pubblicate principalmente sui social network. Vi ricordiamo che Vodafone ha invece deciso di non lanciare eSIM per il momento.



Attenzione: al momento non è chiaro quali centri ufficiali dell'operatore telefonico abbiano a disposizione le "schede virtuali". Vi consigliamo quindi di attendere maggiori informazioni da parte di TIM, visto che le eSIM potrebbero non essere ancora disponibili nei negozi che siete soliti frequentare.