eSIM disponibile in Italia: si parte da 4,99 euro al mese con Wind per alcuni utenti

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, gli operatori telefonici hanno iniziato una sorta di "gara" a chi lancia per primo l'eSIM in Italia. Ebbene, il vincitore è Wind, visto che la prima offerta è attiva già da oggi 18 novembre 2019.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Wind, l'operatore ha inviato tramite SMS ad alcuni utenti la possibilità di attivare la prima promozione legata all'eSIM. Quest'ultima si chiama All Digital 50 Test Edition, costa 4,99 euro al mese e include 50 Giga di traffico dati e minuti illimitati in termini di chiamate. Non sono previsti costi di attivazione.

Sembra che l'operatore telefonico abbia riservato questa promozione solamente a 500 utenti, ma, come potete vedere, la pagina ufficiale è pubblica e quindi è una evidente dichiarazione d'intenti da parte di Wind, che vuole essere in prima linea per quanto riguarda l'eSIM.

In ogni caso, trattandosi di una fase di test, ci sono ancora degli evidenti limiti: ad esempio, l'eSIM scade dopo 12 mesi dall'attivazione. Interessante però il fatto che Wind prometta 10 euro di ricarica in omaggio sulla SIM principale ai clienti che avranno modo di testare la "SIM virtuale" e risponderanno alle varie domande proposte dall'operatore.

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, troviamo l'Apple Watch, l'iPad da 10,2 pollici (chiaramente nei modelli Cellular), gli iPhone XR ed XS dello scorso anno e ovviamente anche iPhone 11. Per il resto, vanno citati il Galaxy Watch di Samsung, i Pixel di Google e il recente Motorola RAZR.