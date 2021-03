Le eSIM di Vodafone Italia sarebbero vicine: lancio nei prossimi giorni?

A quanto pare, anche Vodafone sarebbe pronta a saltare sul carro delle eSIM, a pochi giorni dall'annuncio di Benedetto Levi di Iliad. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondo3, infatti, l'operatore telefonico italiano potrebbe lanciare le SIM dematerializzate a stretto giro di orologio, al punto che si parla di un lancio vicinissimo.

La testata online infatti ha raccolto alcune testimonianze che parlano di un lancio a breve, e nell'articolo si legge che le prime eSIM potrebbero essere disponibili direttamente nella rete di vendita dell'operatore. Non sono chiare le eventuali limitazioni, ma si parla di "piani consumer", segno che evidentemente almeno inizialmente potrebbero non arrivare per gli utenti business.

Non sono invece emerse informazioni in merito ai possibili costi. Le eSIM hanno debuttato in Italia a fine 2019, ma chiaramente richiedono non solo la compatibilità da parte dell'operatore, ma anche lato smartphone, sebbene la maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio le supportino.

Ovviamente il nostro consiglio è di verificare la compatibilità dello smartphone in uso prima di procedere con l'eventuale acquisto. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni da parte di Vodafone sul lancio delle eSIM, ma qualora il rapporto dovesse rivelarsi veritiero, già nel giro di qualche giorno potremmo avere le conferme di rito.