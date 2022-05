Esiste un albero che produce 40 frutti diversi ed è una meraviglia

Esiste un albero che per la maggior parte del tempo è uguale a tutti gli altri... ma è durante la primavera che inizia a essere unico al mondo: tra sfumature rosa, rosse e bianche questo arbusto fiorisce con 40 frutti diversi. Una tale meraviglia non è creata dalla natura, ma (ovviamente) dall'uomo.

Gli alberi sono opera del pluripremiato artista contemporaneo e professore della Syracuse University Sam Van Aken. Ogni pianta fiorisce con circa 40 specie di drupacee, tra cui pesche, susine, albicocche, nettarine, ciliegie e mandorle. Per "Drupacee" si intende un insieme di alberi da frutto che appartengono alla famiglia delle Rosacee (a proposito, sapete che esiste una varietà di mele rarissime?).

L'innesto di queste specie ha richiesto un lavoro di circa cinque anni e tutti questi frutti sono commestibili. Tutto ebbe inizio nel 2008, quando Sam Van Aken iniziò a sperimentare con un frutteto di 1 ettaro innestando gemme di 250 varietà. L'Albero di 40 frutti (chiamato ufficialmente "Tree of 40 Fruit") è installato in una grande varietà di luoghi privati ​​e pubblici, inclusi giardini comunitari, musei e collezioni private.

"Man mano che il progetto si evolveva, ha assunto sempre più obiettivi", ha dichiarato Van Aken qualche tempo fa. "Cercando di trovare diverse varietà di drupacee per creare l'Albero dei 40 frutti, mi sono reso conto che per vari motivi, tra cui l'industrializzazione e la creazione di enormi monocolture, stiamo perdendo la diversità nella produzione alimentare e che varietà antiche e autoctone meno redditizie dal punto di vista commerciale stavano scomparendo".

Una grande opera di arte moderna, così come affermano in molti, ma anche un ottimo esercizio di stile per la scienza. Visto che siamo in tema, il frutto dell'albero del pane potrebbe diventare il prossimo "super-cibo".