Ma se esiste l'ape regina... Esiste anche un'ape re?

La maggior parte delle persone sa che la regina è l'ape più importante dell'alveare. È l'ape più grande (non come l'ape gigante di Wallace) all'interno della colonia, vive più a lungo e ha il ruolo più critico: deporre le uova.

Senza una regina, le colonie non possono continuare a produrre nuove api. Se la regina muore e non la rimpiazzano, la colonia perirà. Poiché una regina è così importante, molte persone si chiedono se esiste anche un'ape re.

La verità è che non c'è un'ape reale all'interno dell'alveare. Ci sono api mellifere maschi, conosciute come droni. Tuttavia, non sono più necessari dopo l'accoppiamento con la regina e non svolgono alcun ruolo attivo nella colonia se non quello di aiutare a riprodursi.

Per gli esseri umani, il re è visto come un ruolo importante. Molti paesi hanno ancora un re che governa la popolazione e prende decisioni su come gestire il paese. Nella maggior parte delle società in cui esiste un re, è il leader e supera tutti gli altri, inclusa la regina.

Tuttavia, nel mondo degli insetti, le regine sono generalmente più importanti dei re. Questo perché le api mellifere non hanno bisogno di un re per prendere decisioni. Al contrario, agiscono come in una democrazia, facendo scelte importanti e svolgendo insieme i ruoli necessari.

Dopo l'accoppiamento, una regina immagazzina fino a sei milioni di spermatozoi all'interno del suo corpo, che può utilizzare per fertilizzare le uova per il resto della sua vita.

Contrariamente a quanto molti credono, le colonie di api prendono decisioni come gruppo. Non fanno ciò che il loro monarca vuole che facciano. In effetti, le api mellifere uccidono persino la regina in determinate situazioni, se questo è ciò che è meglio per la colonia.

Forse il miglior esempio di questo processo decisionale di gruppo è quando le api sciamano. La sciamatura è un mezzo naturale di riproduzione che avviene tipicamente in primavera. Con il nettare in abbondanza, molte colonie supereranno il loro attuale alveare.

Quando ciò accadrà, la regina partirà, insieme a metà delle operaie, per iniziarne una nuova. Si fermeranno prima in un luogo di riposo vicino, come il ramo di un albero. Qui, le api scout lasceranno il gruppo per trovare luoghi adatti per un nuovo alveare.

Quante api pensate che ci siano nel mondo? Questa mappa risponderà alla vostra domanda.