Esiste un'azienda italiana che sta coltivando basilico, insalate e altre erbe

Quando una storia è eroica, originale, ambiziosa e nostrana si fa leggere con molto piacere, no? Oggi verrete a conoscenza del progetto Nemo’s Garden, organizzato dal Gruppo Ocean Reef di Sergio Gamberini.

Grazie a Nemo’s Garden, si sta coltivando basilico, insalata e altre erbe aromatiche nelle acque di Noli, in provincia di Savona (Liguria). L’idea innovativa mira a creare un sistema di agricoltura alternativo, in modo da garantire un raccolto anche nelle zone in cui ci sono condizioni ambientali che rendono difficile la crescita di queste piante.

L’obiettivo è quello di creare una macchina autosufficiente e perciò bisogna rivolgere la nostra attenzione alle risorse naturali, come gli oceani. Nemo’s Garden utilizza biosfere trasparenti immerse a circa 6 metri sotto la superficie del mare, le quali creano un microclima ideale per la crescita delle piante, emulando quella che potrebbe essere una comune serra, ma senza il consumo di ulteriori fonti di energia.

Oltre ad esser tecnologico, Nemo’s Garden è un progetto eco-compatibile; infatti, l’agricoltura sottomarina ha un impatto minimo sull’ambiente marino e contribuisce al ripristino della fauna delle aree marine circostanti. La creatura del Gruppo Ocean Reef ha attirato anche l’attenzione di importanti aziende farmaceutiche, interessate ad esplorare questa nuova alternativa per coltivare le piante.

Se siete in vena di idee innovative per l'agricoltura, sapete che si sta pensando di realizzare una serra sul Pianeta Rosso?