Sotto i nostri piedi esiste la più grande civilizzazione della Terra

Sì, stiamo parlando della formiche, creature spesso trascurate e sottovalutate, che rappresentano in realtà uno degli esempi più straordinari di civiltà organizzata nel regno animale. Con la loro presenza in quasi tutti gli ecosistemi terrestri, questi insetti sociali hanno dimostrato di essere non solo numerosi, ma anche molto adattabili.

La famiglia Formicidae, che comprende circa 12.000 specie di formiche, segue un piano corporeo di base con colonie strutturate e socialmente complesse. Questi piccoli insetti lavoratori dimostrano capacità incredibili quando agiscono come gruppo, superando di gran lunga le limitazioni dei loro corpi individuali. Per dare un'idea della loro diffusione e capacità, si stima che un terzo della biomassa animale della foresta amazzonica sia composto interamente da formiche e termiti.

Nonostante le variazioni tra le diverse specie, la maggior parte delle colonie segue la stessa gerarchia con un sistema di caste che include lavoratori, soldati, regine ergatoidi e regine, ognuna con differenze morfologiche e adattamenti specifici per i loro ruoli all'interno della colonia. La regina è responsabile della deposizione delle uova della colonia, ma non è lei a dire a ciascuna formica cosa fare. Invece, questi insetti sono biologicamente predisposti per un lavoro specifico e utilizzano le loro eccezionali capacità comunicative per svolgere i loro compiti.

Le formiche sono anche famose per la loro forza fenomenale, con alcune specie in grado di trasportare pesi 10-50 volte superiori al loro corpo. Inoltre, sono agricoltrici esperte, proteggendo gruppi di afidi dai predatori e, a loro volta, ricevendo una sostanza chiamata melata, che può costituire fino al 90% della loro dieta. Questa relazione simbiotica è di vitale importanza per entrambe le specie.

Inoltre, questi piccoli dimostrano un notevole senso di comunità e solidarietà, prendendosi cura dei loro membri feriti e gestendo persino i loro morti con sistemi complessi per prevenire la diffusione di patogeni. Costruiscono super colonie che si estendono per migliaia di chilometri e hanno strategie difensive sofisticate.

Sapete che, per ogni abitante del nostro pianeta, ci sono circa 2.5 milioni di formiche?