Esiste una condizione che fa diventare le proprie ossa nere

Sapete che le ossa umane, in alcune rare occasioni, possono diventare nere? Si tratta di una condizione già nota agli scienziati, ma recentemente è tornata ad essere molto discussa dopo che un TikToker lo ha fatto sapere ai suoi utenti.

"Le mie ossa sono nere" - ha iniziato l'utente - "perché ho una malattia chiamata minocycline black bone." Durante il liceo, al ragazzo è stata somministrata la minociclina (un tipo di antibiotico tetraciclico) per curare l'acne e che per anni non sembrava avere effetti collaterali. Tuttavia, quando all'influencer sono spuntati i denti del giudizio, ha subito notato il problema: erano neri.

Questa è una scoperta sicuramente scioccante. Pensate che una donna di 52 anni, come descritto in un caso clinico pubblicato sul Journal of Orthopaedic Surgery and Research, assumeva minociclina per curare l'acne da circa 32 anni fino a quando subì un intervento chirurgico per il dolore al ginocchio. Fu durante questo intervento che i chirurghi scoprirono che le sue ossa erano nere (mentre altre volte vengono vendute su eBay).

"La malattia delle ossa nere da minociclina è una scoperta rara che può causare preoccupazione se incontrata inaspettatamente", ha scritto il team nello studio. La malattia delle ossa nere (quando causata dalla minociclina) è abbastanza benigna e non associata a necrosi o morte del tessuto, al contrario del processo di scolorimento delle ossa.

"Nel corso degli anni ho visto alcuni pazienti adulti che avevano una colorazione intrinseca permanente nei loro denti a seguito della ricezione dell'antibiotico tetraciclina mentre erano bambini negli anni '50 e '60", ha dichiarato il dentista Ollie Jupes a IFLScience. "Fortunatamente, i medici nel Regno Unito hanno smesso di prescrivere le tetracicline per i giovani sotto gli otto anni, alla fine degli anni '70."

