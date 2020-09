Esiste la 'coscienza primaria' nei corvi? Uno studio ne dimostra l'esistenza

Siamo abituati a sentirci dire che l’Uomo è un “animale razionale” capace di pensiero, di riflessione e di coscienza. Animali simili sulla Terra, con gli stessi stimoli, sono la famiglia dei primati (come gli scimpanzè). Grazie ad uno nuovo studio ora sappiamo che anche i corvi posseggono tali capacità riflessive.

Che cos’è – sostanzialmente – la “coscienza primaria”? Molto semplicemente è quella consapevolezza grezza e fondamentale su cui basiamo le nostre esperienze vissute (la memoria) per identificare il passato, il presente e il futuro, sapendo dove “ci collochiamo”. Molto differente quindi dalla “coscienza superiore" (esclusiva per ora degli umani) in cui si ha consapevolezza di essere consapevoli, cioè si è capaci di autoriflessione, di mettersi nei panni degli altri, di vivere in comunità e di imporre il raziocinio avverso agli istinti impulsivi.

Lo studio pubblicato su Science ha comunque dell’incredibile perché è riuscito a comprovare, per la prima volta, la presenza della coscienza primaria in un animale al di fuori dei primati. I cervelli degli uccelli sono strutturati in modo abbastanza diverso da quelli dei primati e sono più piccoli e meno stratificati. È stato difficile quindi, a detta degli scienziati, stabilire se il “pensiero” analizzato si fosse spinto oltre i semplici impulsi animali.

Oltretutto – come ben sappiamo – analizzare delle specie prive di parola e di un forte linguaggio esplicativo, non ha facilitato la ricerca. Andreas Nieder, capo relatore dello studio, è riuscito ad arrivare a questi dati mediante lunghe sedute di sperimentazione: lui e il suo team hanno addestrato a lungo tempo due corvidi, in modo tale che essi rispondessero con un movimento della testa dopo aver visto un flash luminoso su uno schermo.

La maggior parte delle luci mostrate erano inequivocabili e molto forti, facendo reagire i due uccelli allo stesso modo e nello stesso momento. Per altri test invece hanno adoperato flash molto più tenui, quasi impercettibili. In questo caso i corvi si trovavano in disaccordo, e reagivano alternatamente. Proprio per questo gli scienziati hanno ipotizzato che in questi casi entrasse in gioco "l'esperienza sensoriale soggettiva”. Per confermare l’ipotesi, il professor Nieder ha installato diversi elettrodi sui due volatili per tenere d’occhio le loro funzioni cerebrali: quando un corvo visualizzava l’input visivo, ed era pronto a rispondere “sì”, la sua zona corticale emetteva un segnale mentre, se la risposta era “no”, non vi era alcuno stimolo.

"Le cellule nervose che rappresentano l'input visivo senza componenti soggettive dovrebbero rispondere allo stesso modo a uno stimolo visivo di intensità costante", ha affermato Nieder, "I nostri risultati, invece, mostrano in modo conclusivo che le cellule nervose a livelli di elaborazione più elevati del cervello del corvo sono influenzate dall'esperienza soggettiva, o più precisamente producono esperienze soggettive".

Una possibile spiegazione di come questa coscienza abbia preso piede nei volatili è possibile rintracciarla nell’antenato comune di primati e uccelli: oltre 320 milioni di anni – nel pieno Paleozoico - quando vivevano queste creature, è possibile che esistesse già un microcircuito di coscienza, che poi si è diviso nei diversi rami dell’evoluzione, portando uccelli e primati a “pensare” in modo originale.

La ricerca apre le porte per mille ultiori sviluppi ma soprattutto si spingerà per cercare anche segni di una possibile "coscienza superiore animale".

Di recente sono passati sotto l'occhio dei riflettori anche i dolci e poveri Koala, minacciati da un nuovo pericolo.