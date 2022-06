Esiste una Cripta che verrà aperta solo nell'anno 8113, ecco cosa contiene

Mentre era intento ad esaminare alcuni resti archeologici in Egitto, il dottor Thornwell Jacobs rimase stupito dalle poche informazioni che avesse a disposizione da una civiltà così grande e affascinante. Tutta la nostra conoscenza proveniva da poche nozioni... ed è in questo caso che pensò per la prima volta alla "Cripta della Civiltà".

Gli venne in mente un'idea: lasciare delle tracce della vita degli essere umani affinché le civiltà future potessero studiarci. Nella Phoebe Hearst Hall della Oglethorpe University in Georgia, luogo in cui Thornwell era presidente, lo scienziato iniziò a creare una capsula del tempo dove conservare i ricordi umani.

Questa era una grande stanza che sarebbe stata riempita di reperti della vita degli anni '30 e della conoscenza degli ultimi 6.000 anni. Tra gli oggetti posizionati all'interno di questa "Cripta" era possibile trovare registrazioni del clarinettista Artie Shaw, film che mostravano eventi fotografati dal 1898 in poi, 100 libri su microfilm e, tra le tante cose, un piccolo modello di Paperino.

L'idea di Thornwell non finì però lì. Si rese conto, a un certo punto, che uno scienziato dell'anno 8000 potrebbe avere un po' di difficoltà nel decifrare la lingua dei libri. Per questo motivo venne creato un "integratore linguistico", un dispositivo a manovella che mostrava immagini di oggetti e il nome scritto in inglese.

La data di apertura della capsula del tempo è stata fissata all'8113 d.C., mentre venne sigillata per la prima volta nel 1936. A proposito, sapete che esiste un bunker che contiene tutti i semi della Terra? Nel frattempo la compagnia di biscotti Oreo sta creando una fortezza per proteggere i suoi preziosi alimenti.