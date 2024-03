Esiste davvero un albero immortale? La risposta vi stupirà e il motivo anche

Non solo esperimenti sui semi lunghi centinaia di anni ma anche piante millenarie. Alcune creature viventi si elevano come monumenti naturali alla resilienza e alla continuità. Tra queste, Methuselah, un pino bristlecone, occupa un posto d'onore ricordando i leggendari alberi Telperion e Laurelin del mondo descritto da Tolkien.

Questo straordinario albero non è solo un simbolo di sopravvivenza, ma un testimone vivente che collega il presente con l'epoca degli antichi Egizi. Immagina un mondo dove le piramidi di Giza (uno dei luoghi più visitati al mondo) sono appena state costruite. In quel momento storico, Methuselah (qui la foto) era già un giovane albero che stava crescendo in quello che oggi conosciamo come il confine tra la California e il Nevada.

La sua posizione esatta è un segreto custodito gelosamente dagli scienziati e dagli ambientalisti. Il motivo è semplice: proteggere questo tesoro naturale dall'intervento umano, che spesso si è rivelato distruttivo per altri alberi storici. Methuselah si trova comunque all'interno della Inyo National Forest, un'area protetta che aiuta a conservare l'integrità dell'ecosistema circostante.

I pini bristlecone di cui fa parte l'albero in questione sono definiti estremofili. Questo termine indica la loro capacità di sopravvivere in ambienti ostili, caratterizzati da temperature estreme, suoli aridi e scarsità di acqua. La longevità di Methuselah è dovuta anche a queste condizioni avverse, che rallentano il suo processo di crescita ma allo stesso tempo riducono il rischio di malattie e di attacchi da parte di parassiti.

Inoltre le sue radici ramificate e superficiali, che gli permettono di assorbire ogni minima quantità d'acqua disponibile. Il suo legno denso e resinoso poi offre una difesa naturale contro gli insetti, contribuendo alla sua incredibile longevità.

Sebbene Methuselah sia generalmente riconosciuto come l'albero più antico del mondo c'è anche Gran Abuelo in Cile, che alcuni ricercatori ritengono possa superare i 5.000 anni di età.

