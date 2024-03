Esiste davvero il 'bonus computer 2024' da 300 Euro? Ciò che sappiamo

Negli ultimi giorni, varie testate e siti hanno parlato del bonus computer 2024 che avrebbe inserito il Governo nella manovra finanziaria e che consentirebbe di ottenere un buono da 300 Euro per l’acquisto di un computer. Basta fare un giro sui motori di ricerca per ottenere tanti risultati di questo tipo, ma cosa sappiamo?

La risposta è molto semplice: nulla. Il famigerato e sbandierato bonus computer 2024 di cui parlano molti infatti non esiste. Nè con limiti ISEE, tanto meno senza. Se siete incappati in una notizia di questo tipo, infatti, abbiamo una brutta notizia per voi: è una bufala al 100% dal momento che il Governo ed i Ministeri competenti non hanno predisposto alcun tipo di voucher per l’acquisto di un computer. Il propagarsi della notizia anche su siti più o meno famosi infatti è legato a logiche di traffico e visite, visto che la fake news è diventata virale anche sui social network dove in vari gruppi si parla di questo voucher.

C’è anche chi ne ha approfittato ed, analogamente a quanto fatto con la truffa telefonica di Whatsapp di cui abbiamo parlato nelle scorse ore, ha predisposto degli appositi siti o link che rimandano a presunti moduli per effettuare la richiesta. Moduli che però altro non fanno che rubare i dati o, nel peggiore dei casi, denaro dal conto corrente. Il consiglio, insomma, è di stare alla larga da questi siti in quanto - come detto poco sopra - non esiste alcun bonus computer.

Su OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear è uno dei più venduti di oggi.