Esiste davvero una differenza tra cervello sinistro e cervello destro?

Girovagando qua e là sul mondo del web è facile imbattersi in notizie e informazioni "vere in parte" o totalmente sbagliate. Un esempio è la storia della parte dominante del cervello, tra lobo sinistro e quello destro, che sembra essere differente da persona in persona... ma esiste davvero una differenza così netta?

È vero che diverse regioni del cervello mostrano specializzazioni per compiti particolari, come il linguaggio o l'elaborazione visiva, ma non ci sono prove che le persone abbiano un emisfero dominante o che la specializzazione dell'emisfero sia legata alla personalità. Insomma, se si è una persona creativa non è necessariamente a causa della parte sinistra della nostra materia grigia più sviluppata.

I due emisferi del cervello sono collegati da un fascio di fibre nervose chiamato corpo calloso che rende un "tutt'uno" il nostro centro operativo; per questo motivo è difficile studiare una sola parte rispetto all'altra. Gran parte della nostra comprensione delle differenze funzionali tra gli emisferi è derivata dallo studio dei pazienti con ictus o coloro il cui corpo calloso è stato reciso, di solito come trattamento per l'epilessia grave.

Questi studi hanno mostrato, ad esempio, che i principali centri linguistici del cervello si trovano solitamente nell'emisfero sinistro e che ogni emisfero è responsabile delle funzioni motorie della parte opposta del corpo. Tuttavia, abilità e specialità - come essere predisposti per l'arte o per la matematica - sono operazioni così complesse da richiedere il contributo di entrambi gli emisferi.

La parte destra della nostra materia grigia è anche in grado di svolgere compiti dell'altra metà e viceversa, questo perché il cervello è una macchina perfetta e in grado di "auto bilanciarsi". Per finire, inoltre, dovete sapere che uno studio del 2013 su oltre 1.000 bambini e adulti non ha trovato prove per il predominio complessivo dell'emisfero sinistro o destro nella connettività cerebrale.

