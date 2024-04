Esiste davvero una fiamma eterna, ma non siamo nel Castello errante di Howl

Il Castello errante di Howl esiste davvero ma non le creature che lo abitano. Eppure, in una località di New York chiamata Eternal Flame Falls c'è una fiamma imperitura che è il risultato di una serie di combinazioni di elementi naturali. Ricorda molto Calcifer del film animato, ma ha una natura molto diversa.

Le cascate in questione trovano all'interno della Shale Creek Preserve, parte del Chestnut Ridge Park, e sono famose per una caratteristica davvero insolita. Dietro la cascata scorre non solo acqua, ma anche una fiamma continua, un piccolo lume simile a una candela che arde senza sosta. Questa fiamma è alimentata da una perdita di gas metano che emerge da crepe nelle rocce dietro la cascata. Questa fuoriuscita non è delle stesse dimensioni di quella osservata nel Mar Baltico, ma è comunque estremamente interessante.

Il metano è un gas infiammabile, comune in certe formazioni rocciose come lo scisto, prevalente in questa area. Queste rocce contengono fratture naturali che intrappolano il gas, che può fuoriuscire e incendiarsi quando entra in contatto con l'aria, mantenendo la fiamma accesa costantemente.

Per arrivare a vedere questo spettacolo (qui la foto), i visitatori devono percorrere un sentiero di circa 1 miglio attraverso una foresta incantevole. Questo luogo attrae non solo per la sua bellezza e unicita, ma anche per l'interazione affascinante tra le forze naturali. La costante erogazione di gas e il flusso d'acqua contribuiscono a mantenere la fiamma viva, un raro esempio di fuoco che persiste nonostante le condizioni meteorologiche che talvolta possono nasconderla o ridurre la sua intensità.

Oltre a essere un'incredibile attrazione naturale, le Eternal Flame Falls hanno anche un significato culturale, soprattutto nella tradizione dei nativi americani locali. Per questi popoli, infatti, la fiamma poteva avere un'importanza spirituale, simbolo di eternità e resistenza.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su