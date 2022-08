Esiste davvero Hy-Brasil? L'isola fantasma che si trova vicino l'Irlanda

Da qualche centinaia di anni echeggia una leggenda che ci narra di una storia di un'isola scomparsa nel nulla. No, non stiamo parlando di Atlantide ma di Hy-Brasil, terra che dovrebbe trovarsi al largo della costa occidentale dell'Irlanda impossibile da localizzare.

Ci sono alcuni resoconti abbastanza recenti e carte nautiche risalenti a centinaia di anni fa che mostrano la presunta posizione di questo luogo. La prima cartina fu creata nel 1325, allora sotto il nome di "Brasil", ma la posizione dell'isola è stata cambiata molte volte nel corso dei secoli: dall'Irlanda al Nord America.

Sono tante i miti e le storie su questo luogo, ma l'ultima mappa conosciuta sulla sua pozione è stata realizzata nel 1872. Dopo di che non sappiamo più nulla, ma dov'è finito questo luogo? Ci dispiace dirvelo, ma molto probabilmente l'isola non è mai esistita davvero. Le isole fantasma possono essere il risultato della credenza di un mito da parte dei cartografi, errori commessi dagli esploratori ed esperti che collocano deliberatamente luoghi falsi sulle loro mappe in modo da sapere se il loro lavoro viene copiato.

Pensate, infatti, che un'isola nota come "Sandy Island", creata nel 1774, è sopravvissuta fino ai giorni nostri ed è pure stata messa su Google Earth. Alla fine il luogo è stato rimosso dopo che un gruppo di scienziati ha navigato attraverso la presunta posizione e l'ha dichiarata inesistente.