Esiste davvero una 'zona brucia grassi' per perdere peso più velocemente?

Le persone spesso vogliono conoscere il modo migliore per perdere chili in eccesso, per quanto riguarda l'allenamento, esiste una teoria secondo cui l'esercizio a circa il 60% della frequenza cardiaca massima porterà i nostri corpi in una cosiddetta "zona brucia grassi", ottimale per perdere peso. Ma sarà vero?

Cosa importante da considerare, innanzitutto, è il metabolismo: anche quando siamo seduti il nostro corpo ha bisogno di "carburante" per soddisfare le esigenze energetiche. Questa energia proviene da carboidrati, proteine, grassi e fosfati. La velocità con cui utilizziamo questa energia dipende da persona in persona (sesso, età, alimentazione, frequenza di allenamento).

In generale, allenarsi a intensità più basse, come una camminata veloce, non richiede tanto sforzo da parte dei nostri muscoli. Ciò significa che la quantità di energia necessaria al corpo è inferiore, quindi l'apporto energetico proviene principalmente dai grassi. All'aumentare dell'intensità dell'esercizio, il grasso non può essere metabolizzato abbastanza velocemente da soddisfare la maggiore domanda di energia. Quindi il corpo utilizzerà i carboidrati, poiché questi possono essere metabolizzati più rapidamente.

Ciò significa che esiste effettivamente un'intensità di esercizio in cui il grasso è la fonte di energia predominante. Quando non facciamo nulla, il nostro corpo ha un consumo di energia considerevolmente basso, quindi il corpo metabolizza principalmente i grassi. La potenziale "zona" per il metabolismo dei grassi è tra lo stato di riposo e il livello di intensità dell'esercizio in cui i carboidrati diventano la fonte di energia dominante.

Questa "zona" si colloca tra una frequenza cardiaca a riposo di circa 70 battiti al minuto a circa 160 battiti al minuto durante l'esercizio. Come possiamo sapere a che punto il nostro corpo passerà dall'uso di grassi ad altri combustibili per produrre energia? Misurando la quantità di aria che una persona espelle durante un esercizio che diventa progressivamente più difficile, i fisiologi sono stati in grado di calcolare i contributi relativi di grassi e carboidrati per soddisfare la domanda di esercizio a diverse intensità.

La più alta quantità di grasso bruciato è il "maximal fat oxidation rate" (o MFO) e l'intensità con cui ciò si verifica viene definita "FATmax". È stato dimostrato che la cosiddetta "zona brucia grassi" si verifica ovunque tra circa il 50-72% del massimo consumo di ossigeno di una persona. Nelle persone in sovrappeso o obese, questa zona si verifica tra il 24-46% del massimo consumo di ossigeno. Un altro punto da considerare è il grasso bruciato durante l'esercizio: negli studi con atleti, i partecipanti hanno bruciato in media solo 0,5 grammi di grasso al minuto, circa 30 grammi di grassi all'ora. Nella persona media, invece, questo numero sembra essere ancora più basso, tra lo 0,1 e 0,4 di grammi di grassi al minuto.

È tempo di prendere in considerazione non più una "zona brucia grassi", ma piuttosto un "punto debole" che può essere utilizzato per ottimizzare i nostri regimi di allenamento per perdere peso. Un'attività fisica regolare attorno a questo "punto debole" probabilmente migliorerà la nostro efficienza del corpo nell'uso dei grassi per produrre energia.