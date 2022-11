Esiste un disturbo alimentare che fa desiderare di mangiare pietre, terra e vernice

Viene chiamato semplicemente Pica ed è classificato come un disturbo alimentare perché chi ne soffre è attirato dall'ingerire con entusiasmo cose non commestibili. Le persone con questa condizione hanno preferenze molto specifiche, come stoffa, carta, gesso e vernice, piante e materiale vegetale come pigne, monete, terra e persino feci.

"Pica è il nome latino di 'gazza', un noto uccello che si dice raccolga e mangi quasi tutto", ha spiegato Liz Shea, psicologa clinica presso la Birmingham Food Refusal Clinic, in un articolo del 2019 per la National Autistic Society del Regno Unito. Non sappiamo molto sulla condizione e "non esistono trattamenti basati sull'evidenza per la pica e la ricerca in quest'area."

Pica è "riportata in tutto il mondo e nel corso della storia", spiega Shea, osservando che ci sono "storie di persone che mangiano carbone e terra documentate fin dall'epoca romana." Tuttavia sembra colpire più spesso le donne incinte: uno studio del 2020 in Ghana ha rilevato che quasi la metà delle donne incinte studiate ha sperimentato questa condizione ad un certo punto.

L'altro gruppo principale di persone che più comunemente sperimentano la pica sono quelli con condizioni intellettuali o neurologiche, comprese le persone con autismo, difficoltà di apprendimento o schizofrenia (che potrebbe essere diagnosticata con l'IA). "Non sappiamo con certezza cosa causi la pica", ha affermato Karen Fleming, medico di ostetricia di medicina di famiglia presso il Sunnybrook Health Sciences Centre di Toronto, in un articolo di Today's Parent del 2019. "Si ritiene che sia [a causa di] una carenza nutrizionale sottostante, come il ferro, o altri problemi fisici o psicologici."