Esiste qualcosa più duro del diamante? Assolutamente sì, ecco cosa

Il diamante ha sempre regnato sovrano, celebrato per la sua straordinaria durezza. Questa gemma scintillante, composta da atomi di carbonio disposti in una struttura a reticolo cubico, ha dimostrato di resistere a graffi e abrasioni come nessun altro materiale. Ma potrebbe esserci qualcosa di più duro di un diamante?

La risposta a questa domanda, come potete immaginare, non è così semplice. Richard Kaner, chimico dei materiali presso l'Università della California, Los Angeles, sottolinea che, per la maggior parte delle applicazioni pratiche, il diamante rimane il materiale più duro. Tuttavia, esistono modi per creare diamanti ancora più duri rispetto ai tradizionali, e ci sono altri materiali che, almeno teoricamente, potrebbero superare la durezza del diamante.

Un possibile rivale del diamante è la lonsdaleite, un materiale composto, come il diamante, da atomi di carbonio, ma con una struttura cristallina esagonale piuttosto che cubica. Questo enigmatico materiale è stato per lo più trovato in meteoriti e, fino a poco tempo fa, in quantità così piccole da sollevare dubbi sulla sua esistenza come materiale a sé stante. Tuttavia, recenti scoperte di cristalli di lonsdaleite di dimensioni maggiori hanno rafforzato la sua credibilità come potenziale rivale della gemma.

Nonostante l'entusiasmo attorno al nuovo materiale, non sostituirà il diamante nelle applicazioni industriali nel prossimo futuro. Tuttavia, giocando con la struttura nanometrica del diamante, i ricercatori sono riusciti a produrre un materiale che supera la durezza tradizionale. Questi "diamanti nanogemellati", formati da minuscoli cristalli della pietra preziosa, hanno dimostrato di avere una durezza doppia rispetto a quelli tradizionali.

