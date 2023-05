Esiste un emulatore iOS per Android? La risposta potrebbe sorprendervi

Se non vi è bastato scoprire comefar sembrare un iPhone uno smartphone Android attraverso i launcher alternativi, ecco come fare a emulare direttamente iOS sul vostro dispositivo e perché potrebbe interessarvi farlo.

Lo strumento a cui facciamo riferimento è touchHLE, sviluppato da Hikari no Yume per emulare app iOS datate su dispositivi come Mac e Windows, ma sulla base di questo lavoro un secondo sviluppatore è riuscito a portarlo addirittura su Android, con qualche compromesso.

Chiaramente avrete già intuito che si tratta di un sistema pensato per emulare versioni più datate dell'OS per dispositivi mobili di Apple, un requisito fondamentale dal momento che i requisiti hardware sono meno esosi e più confacenti a un emulatore, ma anche e soprattutto per via delle minori limitazioni sul fronte della sicurezza (iOS rimane comunque un sistema proprietario di Apple, anche nelle sue iterazioni più datate).

L'emulatore non consente di ottenere un'esperienza iOS completa, ma permette di lanciare specifiche applicazioni per iOS su ambienti diversi tramite emulazione, nel caso in cui foste interessati, per esempio, a rispolverare un vecchio gioco mai sbarcato su Android.

Tra le altre limitazioni, da segnalare anche la necessità di avere un dispositivo con chip ARM64, di possedere il pacchetto di installazione dell'app che volete provare e, ovviamente il più grande di tutti: una selezione di app testate e funzionanti estremamente limitato (al momento è stato testato solo con Super Monkey Ball).