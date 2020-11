Esiste il famigerato 'Pianeta Nove'? Gli astronomi vogliono scoprirlo e hanno un piano

Il Pianeta Nove è un ipotetico corpo celeste che dovrebbe trovarsi nella regione esterna del Sistema Solare a una distanza in media oltre 250 volte quella della Terra. Per adesso non è mai stato trovato (e molto probabilmente non esiste), ma gli astronomi della Yale University hanno presentato un metodo che potrebbe produrre risultati.

Le prove dell'esistenza di questo pianeta si basano su dei modelli nelle orbite degli oggetti della fascia di Kuiper. La teoria è che qualcosa con una massa da 5 a 10 volte quella della Terra stia disturbando le orbite di questi oggetti (gli esperti hanno già dato una risposta alternativa sulla questione). Per risolvere veramente la storia, però, c'è bisogno di più prove.

I calcoli che indicano l'esistenza del pianeta suggeriscono che la sua orbita sia da 14 a 27 volte più lontana dal Sole rispetto a quella di Nettuno. "Questa è una regione dello spazio che è quasi completamente inesplorata", ha dichiarato il professor Gregory Laughlin in una dichiarazione. Laughlin, e la dottoranda Malena Rice, utilizzeranno un metodo chiamato "spostamento e impilamento".

Raccoglieranno immagini dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) e le allineeranno lungo possibili percorsi orbitali. Lo strumento cattura le parti del cielo che studia frequentemente, consentendo a Laughlin e Rice di combinare centinaia di immagini e portando oggetti eccezionalmente deboli al punto di rilevabilità.

Cercare un pianeta la cui posizione è stata solo vagamente teorizzata è un compito estremamente difficile. Per convalidare il loro metodo, la coppia ha utilizzato con successo le immagini TESS per cercare segni di Sedna e altri due oggetti transnettuniani conosciuti (un corpo celeste appartenente al sistema solare la cui orbita si trova interamente o per la maggior parte oltre a quella di Nettuno).

Alla riunione annuale della Divisione per le scienze planetarie dell'American Astronomical Society, i due riferiscono di aver trovato 17 potenziali oggetti. "Se anche uno solo di questi oggetti candidati fosse reale, ci aiuterebbe a comprendere le dinamiche del sistema solare esterno e le probabili proprietà del Pianeta Nove", afferma Rice. "Sono nuove informazioni interessanti."

Rice si definisce "agnostica" sull'esistenza del Pianeta Nove, ma ha aggiunto: "Sarebbe bello se fosse là fuori".