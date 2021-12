Esiste una fotocamera grande come un granello di sale? Sì: è impressionante

La tecnologia sta facendo passi da gigante in molteplici settori e ovviamente il mondo delle fotocamere non è da meno. In questo contesto, c'è una novità che risulta particolarmente impressionante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio e stando anche a quanto riportato da Phys, un team di ricercatori legato all'Università di Washington e all'Università di Princeton (Stati Uniti d'America) è riuscito a raggiungere un ambizioso traguardo, ovvero realizzare una fotocamera ultracompatta avente dimensioni pari a quelle di un granello di sale grosso.

Tuttavia, le dimensioni ridotte non rappresentano l'unico aspetto intrigante, dato che lo studio, pubblicato il 29 novembre 2021 sulla rivista scientifica peer-reviewed Nature Communications, esplicita il fatto che si è riusciti a scattare foto a colori tutto sommato nitide. Probabilmente l'immagine presente in calce alla notizia, che mette a confronto i risultati ottenuti in precedenza con altre fotocamere ultracompatte con quelli riscontrati con il nuovo dispositivo, descrive la situazione meglio di mille parole. Il "segreto"? Un sistema ottico basato su metasuperfici, che può essere prodotto in modo simile a un chip per PC. Non mancano poi algoritmi per ottimizzare il risultato.

Per intenderci, i risultati sono comparabili a quelli di un sistema fotografico di dimensioni 500.000 volte maggiori rispetto alla fotocamera ultracompatta. In ogni caso, prima che chi legge inizi a pensare a scenari distopici, è bene precisare che si tratta di un dispositivo principalmente a uso medico. Più precisamente, si fa riferimento alla possibilità di effettuare l'endoscopia nel modo meno invasivo possibile mediante robot.