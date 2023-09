Esiste una lingua che è più bella di un'altra?

Le lingue, un argomento che affascinano poeti, linguisti e viaggiatori per secoli. Ma è davvero possibile etichettare una lingua come universalmente più bella di un'altra? Un recente studio condotto dalla Russian Academy of Sciences e dalla Lund University in Svezia ha cercato di rispondere a questa domanda.

La risposta potrebbe sorprendervi: la bellezza di una lingua è nelle orecchie di chi ascolta. Lo studio ha coinvolto 2.125 registrazioni di 228 lingue appartenenti a 43 famiglie linguistiche diverse, e i risultati sono stati valutati da 820 parlanti nativi inglesi, cinesi o semitiche. E cosa hanno scoperto? Prima di rispondere, ecco qual è quella più difficile.

Che non c'è un consenso universale su quale lingua suoni più piacevole all'orecchio. Ad esempio, mentre i parlanti di lingue semitiche preferivano lo spagnolo, l'inglese, l'italiano e l'arabo, i parlanti cinesi erano più inclini verso il mandarino, l'inglese e il giapponese (ecco invece la lingua più oscura d'Europa).

Tuttavia, alcune eccezioni hanno attirato l'attenzione: la lingua cecena ha ricevuto un punteggio "insolitamente basso" da parte di tutti i gruppi, mentre il Tok Pisin, una lingua creola basata sull'inglese parlata in Papua Nuova Guinea, ha ottenuto punteggi sorprendentemente alti.

Oltre alla lingua, lo studio ha anche rivelato una certa predilezione per determinati tipi di voce, mostrando una preferenza per "voci femminili soffiate" a prescindere dalla lingua parlata. Insomma, come sempre la bellezza è una questione di percezione personale e che ogni lingua ha il suo fascino unico e irripetibile.