Esiste la misteriosa 'malattia dell'annuire' che fa muovere continuamente la testa

Nonostante la medicina stia facendo molti progressi giorno dopo giorno, alcune condizioni e malattie rimangono misteriose. Una di queste è la "malattia dell'annuire" - chiamata anche "sindrome di Nodding" - che ha colpito esclusivamente bambini in alcune parti dell'Africa orientale da quando è stata identificata per la prima volta negli anni '60.

Questa è una malattia neurologica inspiegabile caratterizzata da un movimento ripetitivo della testa simile a quando qualcuno "annuisce" - episodi simili all'epilessia, spesso accompagnati da convulsioni. Ad oggi i casi noti sono limitati alle comunità del Sud Sudan, della Tanzania e dell'Uganda settentrionale dove sono stati colpiti migliaia di bambini.

Identificata per la prima volta dalla dottoressa Louise Jilek-Aall mentre faceva ricerche sull'epilessia all'inizio degli anni '60, l'esperta ha osservato che “otto pazienti hanno iniziato due o tre mesi prima dei casi maggiori ad annuire quando gli veniva presentato del cibo e tendevano a mostrare uno sviluppo cognitivo e fisico compromesso."

Sebbene sia ancora relativamente misteriosa, si pensa che la malattia neurologica sia causata dal verme nematode parassita Onchocerca volvulus. Quest'ultimo infesta tutte le aree colpite dalla sindrome di Nodding e sembra che molti, se non tutti, i bambini con questa condizione vivano vicino ai fiumi.

Tuttavia, i pazienti con la condizione non hanno mostrato la presenza del parassita nel liquido spinale, che di solito è un'indicazione di infezione. Purtroppo ad oggi non esiste una cura, ma i centri sanitari di tutto il mondo sostengono l'ipotesi del parassita e sono al lavoro per sradicare le mosche nere, note per diffondere il parassita.