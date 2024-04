Esiste la vita dopo la morte? Il nostro cervello ha una risposta certa

La morte, un passaggio avvolto nel mistero, è oggetto di studi che cercano di svelare cosa accada esattamente nel nostro cervello in quegli ultimi momenti. Si può provare a prevederla con l'uso dell'AI, ma quando arriva, c'è il buio. Recenti ricerche hanno però portato alla luce attività cerebrale post-mortem. Che significa?

Un team di ricercatori ha recentemente osservato un fenomeno stupefacente: un incremento delle cosiddette 'oscillazioni gamma' nel cervello, fino a 15 minuti dopo il decesso. Questo fenomeno suggerisce che, anche dopo la morte, il cervello non cessa immediatamente la sua attività, ma continua a manifestare segnali elettrici in maniera significativa.

La dottoressa Jimo Borjigin, a capo della ricerca e professoressa di neurologia presso l'Università del Michigan, pone l'accento sull'importanza di questi risultati. Spiega inoltre che le scoperte rappresentano la base per indagini future sui fenomeni mentali che si verificano nel cervello morente, inclusa l'esperienza della visione di luce durante gli arresti cardiaci.

L'interesse per questo campo di studio è stato rafforzato da un caso documentato nel 2022, in cui è si è registrato un aumento delle 'oscillazioni gamma' in un uomo di 87 anni deceduto per un attacco cardiaco. Questi particolari pattern di onde cerebrali sono essenziali per la connessione tra diverse aree del cervello anche in assenza di vita come tradizionalmente definita.

C'è però una differenza sottile a cui bisogna fare attenzione. La dottoressa Charlotte Martial, neuroscienziata presso l'Università di Liegi in Belgio, evidenzia infatti la necessità di distinguere tra coscienza e reattività per esplorare nuove dimensioni dello stato di coscienza. Se da una parte è vero che la vita c'è (visti i risultati), dall'altra non sappiamo se vi è coscienza visto che per definizione questa è la definizione di sé.

Il tutto sarebbe più facile se riuscissimo a conservare a dovere il cervello di un cadavere.

