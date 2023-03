Esiste la vita nel multiverso? Incredibilmente, qualcuno ha cercato una risposta

Il multiverso non è un concetto che può essere trovato solo nei film Marvel, ma un'idea che i fisici discutono da anni. Così recentemente Geraint Lewis, professore di astrofisica dell'Università di Sydney, ha pubblicato un articolo sul sito web The Conversation che parla proprio di "trovare la vita" all'interno del multiverso.

Chi sostiene questa teoria, postula l'esistenza di universi coesistenti fuori dal nostro spaziotempo. Se leggi fisiche simili alle nostre governano questi altri luoghi, possiamo farci un'idea del funzionamento delle cose. Quindi, possiamo immaginare ipotetici universi dove cambiano queste proprietà ed esplorare le conseguenze all'interno di equazioni matematiche.

Farlo non è per nulla semplice. Immaginando un'altra realtà dove, ad esempio, l'elettrone è cento volte più pesante del nostro, quali sarebbero le sue conseguenze per le stelle, i pianeti e persino la vita? Ed è proprio su questo argomento che si sono focalizzati gli sforzi degli scienziati nella loro ultima fatica: la vita.

La vita richiede alcuni ingredienti scelti per andare avanti: esistono ambienti simili in tutta l'estensione del multiverso? Nel nostro Universo, a parte l'idrogeno e l'elio primordiali che si sono formati nel Big Bang, tutti gli elementi sorgono attraverso la vita delle stelle; a sua volta tutti questi processi sono governati dalle quattro forze fondamentali.

Dopo aver gettato le basi, gli addetti ai lavori hanno scoperto che alcuni fattori possono influenzare fortemente l'abitabilità di un universo. Ad esempio, il rapporto tra carbonio e ossigeno, stabilito da una particolare catena di reazioni nucleari nel cuore di una stella, sembra essere particolarmente importante.

Allontanarsi troppo dai valori che possono essere trovati nel nostro cosmo, dove ci sono quantità approssimativamente uguali di questi due elementi, si traduce in ambienti in cui sarebbe estremamente difficile per la vita emergere e prosperare. D'altro canto, l'abbondanza di altri elementi sembra essere meno importante.

Insomma, questo è più un esercizio di stile che un vero e proprio studio scientifico, ma getta le basi sulla comprensione di questo affascinante concetto, ovvero il multiverso.