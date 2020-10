Esiste una mutazione molto rara che permette di non sentire la fastidiosa puzza di pesce

Secondo uno studio di circa 11.000 persone pubblicato giovedì sulla rivista Current Biology, una piccola parte della popolazione mondiale è portatore di una mutazione che li rende immuni all'odiosa puzza che si diffonde dai pesci.

Di fronte a una terribile puzza di pesce che avrebbe disgustato chiunque, i soggetti con la mutazione hanno sentito solo un dolce aroma di caramello, patate o rose. Solo il 2% degli islandesi, secondo quanto affermato dai ricercatori, ha questo "super potere". Si pensa che la mutazione sia ancora più rara nelle popolazioni di altri paesi.

"Posso assicurarvi che non ho questa mutazione", afferma il dottor Kári Stefánsson, neurologo e autore senior dello studio. "Tendo ad avere la nausea quando mi avvicino a un pesce che non è completamente fresco." Ai partecipanti allo studio è stato chiesto di annusare sei provette intrise di odori sintetici che ricordavano i riconoscibili profumi di cannella, menta piperita, banana, liquirizia, limone e pesce. È stato chiesto loro di identificare l'odore, quindi valutarne l'intensità e la gradevolezza.

Nonostante alcune incertezze nel riconoscimento degli odori, la puzza di pesce era la più riconoscibile e ha ricevuto di gran lunga le valutazioni di gradevolezza più basse tra le provette. Un piccolo gruppo di persone ha, tuttavia, tollerato o addirittura accolto con favore il profumo: i nati con una mutazione genetica che ha reso inabile un gene chiamato TAAR5. Quest'ultimo aiuta a produrre una proteina che riconosce una sostanza chimica chiamata trimetilammina, o TMA, che si trova nei pesci marci e fermentati e in alcuni fluidi corporei animali, inclusi il sudore e l'urina umani.

La maggior parte delle persone porta una versione intatta di TAAR5 e riconosce facilmente la fragranza di pesce come ripugnante, un'abilità che potrebbe essersi evoluta per aiutare i nostri antenati a evitare il cibo avariato. Questa mutazione si trova, con una percentuale molto più ridotta, in Svezia, Europa meridionale e Africa.

Una mutazione che potrebbe davvero tornare utile all'interno del Disgusting Food Museum.