Esiste già il primo Paese europeo interamente coperto dalla rete 5G

È gara per la rete 5G: mentre in Italia gli aziende delle telco iniziano ad offrire la copertura per la rete 5G nelle grandi metropoli, e assistiamo all'arrivo dei primi smartphone che supportono lo standard, come il Mate 20 X, c'è già un Paese europeo che è riuscito nell'impresa di coprire la totalità del suo territorio con il 5G.

L'impresa non era particolarmente complessa, va detto: parliamo infatti del Principato di Monaco. Dietro alla rete mobile 5G troviamo il colosso cinese Huawei, azienda leader nel campo, mentre l'operatore mobile Monaco Telecom fornisce i servizi.

Il Principato di Monaco si estende su una superficie di 2,02Km quadrati, ed ospita una popolazione di 40mila abitanti.

"Prima mondiale per il 5G: Monaco Telecom ha coperto per primo l'intero Paese con il 5G!", ha festeggiato su Twitter Xavier Niel, il patron dell'operatore mobile. "L'ultra-alta velocità registrata ha raggiunto gli 1,4 Gbps. Il 5G è incluso in tutti i pacchetti di telefonia mobile".

Festeggia anche Frederic Genta, a capo delle politiche di transizione digitale del Principato di Monaco:

"Il 5G rappresenta la promessa di una migliore qualità della vita per tutte le eccezionali opportunità offerte. Permetterà di adattare la vita ai nostri bisogni".

Ma il 5G inizia a farsi strada anche in territori ben più ampi di quelli di Monte Carlo: in Sud Corea ha già superato il 4G.