Esiste un parassita che attacca il cervello umano e causa rabbia alla guida

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista "Journal Français d'Ophtalmologie" ha portato alla luce un aspetto sorprendente dell'infezione da Toxoplasma gondii, un parassita che infetta circa un terzo della popolazione mondiale e causa, tra le tante cose, un aumento del nervosismo e comportamenti impulsivi, come la rabbia alla guida.

Il Toxoplasma gondii, che necessita di infettare i gatti per la sua riproduzione sessuale, è noto per influenzare il comportamento dei suoi ospiti intermedi, come i topi, rendendoli meno timorosi e più attratti dall'odore dell'urina di gatto, aumentando così il rischio di predazione (mentre nei lupi aumenta la probabilità di diventare capobranco).

Questa manipolazione comportamentale è dovuta a una demetilazione dei promotori di certi geni nell'amigdala cerebrale degli ospiti intermedi, modificando i circuiti dopaminergici associati alla paura. Nell'uomo, l'infezione da Toxoplasma è stata collegata a una maggiore frequenza di schizofrenia, tentativi di suicidio e comportamenti aggressivi alla guida.

Uno studio più recente ha anche mostrato che la prevalenza dell'infezione da toxoplasma è un predittore positivo e consistente dell'attività imprenditoriale. Gli individui infettati sembrano avere una minore paura del fallimento e sono più propensi ad avviare una propria attività. Tali risultati gettano una nuova luce sui comportamenti e la loro possibile relazione con la toxoplasmosi, che generalmente è considerata benigna negli adulti.