Avvistato un pesce capace di prevedere i terremoti, ma sarà davvero così?

Durante un'immersione nelle acque che bagnano la costa nord-orientale dell'isola di Taiwan, un istruttore subacqueo ha avuto l'occasione di poter ammirare, per la prima volta, un esemplare di pesce remo (Regalecus glesne).

Con stupore e meraviglia, l'istruttore ha potuto osservare da vicino e sfiorare questo particolare animale marino, nonché sfortunato. Infatti il pesce presentava due grosse cicatrici di forma circolare causate, probabilmente, dal morso di uno squalo.

Gli esemplari che abitano e nuotano negli abissi marini, sono sempre in grado di riservarci delle sorprese uniche. Se al mondo esistono pesci in grado di saper contare, oggi è probabile che abbiamo assistito alla scoperta di un esemplare capace di prevedere i terremoti.

Infatti, subito dopo aver avvistato il pesce remo, un terremoto di magnitudo 7,2 è stato registrato nell'Alaska settentrionale, motivo per cui è stata dichiarata un'allerta tsunami, annullata poco dopo. Ci sembra giusto dire che sono tanti i terremoti che ogni anno vengono registrati in Alaska; alcuni non vengono neanche avvertiti perché troppo piccoli, altri invece, destano non poche preoccupazioni.

Nonostante non vi sia alcuna certezza in merito, si crede che il pesce remo emerga proprio a causa delle attività sismiche. Ad alimentare questa credenza, sarebbero proprio le leggende che ruotano attorno a questo esemplare marino, che lo descrivono come "il pesce capace di prevedere terremoti e tsunami".

Tuttavia, il sismologo Yoshiaki Orihara, in un articolo pubblicato sul Bulletin of the Seismological Society of America, dichiara che non vi è certezza che il pesce emerga proprio a causa di eventi sismici. Piuttosto si crede che le sue apparizioni siano causate da un riscaldamento del mare tale, da spingerlo ad avvicinarsi alla superficie marina.

Per quanto incredibile possa essere, non dobbiamo stupirci. Se al mondo esiste un pesce cieco, in grado di percepire le luci, perché non dovrebbe esisterne un altro, il cui potere è quello di prevedere disastri naturali?