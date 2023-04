Esiste un luogo dove puoi mangiare sott'acqua ed è spettacolare!

Avete mai visitato un ristorante di mare? No, non dove vengono serviti esclusivamente piatti a base di pesce e molluschi marini, bensì uno di quelli che si trovano sott’acqua! In Norvegia, nel 2019, è stato inaugurato il primo ristorante sottomarino al mondo.

Si chiama “Under” (in norvegese significa “sotto”) e si trova a Lindesnes, ovvero sulla costa sudoccidentale della Norvegia. La struttura è stata progettata per assomigliare a una grande roccia ed è capace di ospitare massimo 40 ospiti. La sala pranzo sottomarina è la vera attrazione del ristorante, collocata a cinque metri sotto il livello del mare.

Ma perché è stato costruito un luogo simile? Beh, la vera domanda è “perché no?”: l’acqua ha un effetto calmante sulle persone e, inoltre, è stato dimostrato che la vista del mare ha effetti benefici sulla salute mentale. Mentre assaggiano prelibati piatti a base di pesce fresco, i commensali possono godere di uno spettacolo marino senza eguali.

Sappiamo che, mentre state leggendo questo articolo, nella vostra testa riecheggia una sola domanda: “ma è sicuro?”. L’edificio è stato pensato appositamente per resistere ai violenti urti delle onde e alle forte correnti marine. Inoltre, il ristorante è interamente costituito da materiali resistenti alla corrosione e alla pressione dell’acqua, avvalendosi anche di un sistema di riscaldamento a pompa di calore.