Esiste una rara condizione medica che fa vedere volti di demoni nelle persone

Immaginatevi che ogni volto delle persone che incontrate ogni giorno diventino improvvisamente maschere demoniache. Questa è la realtà di un uomo di 58 anni negli Stati Uniti, il cui cervello, a causa di una rara condizione neurologica nota come prosopometamorfopsia, o PMO, altera le fattezze umane in visioni grottesche.

Questo disturbo offre agli scienziati del Dartmouth College l'opportunità unica di esplorare i meccanismi con cui il sistema visivo elabora le caratteristiche identificative. Da più di due anni, l'uomo osserva i volti trasformarsi in caricature distorte, con occhi e bocche dilatati e contorni del viso deformati. Inizialmente angosciante, col tempo si è abituato a queste visioni, senza che la sua capacità di riconoscere le persone ne risentisse.

Gli scienziati hanno cercato di comprendere le origini di questo fenomeno, ipotizzando un legame con la sua storia di disturbo bipolare, PTSD, un infortunio alla testa o forse un'intossicazione da monossido di carbonio. Gli studi condotti hanno rivelato che, diversamente da altri casi di PMO, solo i volti reali venivano percepiti in modo distorto, mentre le fotografie rimanevano inalterate. Questa particolarità ha permesso di mappare con precisione le distorsioni percepite.

Tradizionalmente considerata una forma di "cecità dei volti", la prosopometamorfopsia - lo stesso problema che ha Brad Pitt - è ora vista come una distorsione visiva, rientrante nella sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo studio chiarisce l'importanza di distinguere tra condizioni con cause neurologiche simili ma manifestazioni diverse, evitando diagnosi errate come quella di schizofrenia.

Si ipotizza che una piccola lesione cerebrale possa essere alla base del disturbo, una scoperta che, condivisa, può offrire sostegno a chi vive condizioni simili, spesso incompresse e misconosciute.

